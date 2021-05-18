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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Namaz kılan vatandaşın torunuyla imtihanı kamerada

Namaz kılan vatandaşın torunuyla imtihanı kamerada

Namaz kılan dede ve torunun görüntüsü

( TEKİRDAĞ )- Namaz kılarken bile dedesinin sırtından inmiyor - Haylaz torun namaz kılan dedesine rahat vermedi TEKİRDAĞ

Secde Kamera Cep Telefonu 


- Tekirdağ’da bir vatandaş, açık havada namaz kılarken sırtına çıkan 3-4 yaşlarındaki torunuyla yaşadığı büyük imtihanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Namazını eda eden vatandaş secdedeyken, 3-4 yaşlarındaki torunu bir anda dedesinin sırtına çıktı. Namaz boyunca dedesinin sırtında akrobatik hareketler yapan sevimli çocuğun halleri, civardaki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
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