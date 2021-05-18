Namaz kılan vatandaşın torunuyla imtihanı kamerada



- Tekirdağ’da bir vatandaş, açık havada namaz kılarken sırtına çıkan 3-4 yaşlarındaki torunuyla yaşadığı büyük imtihanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Namazını eda eden vatandaş secdedeyken, 3-4 yaşlarındaki torunu bir anda dedesinin sırtına çıktı. Namaz boyunca dedesinin sırtında akrobatik hareketler yapan sevimli çocuğun halleri, civardaki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

