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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Nallıhan Mudurnu yolunda saman yüklü kamyon dereye uçtu: 1 yaralı

Nallıhan Mudurnu yolunda saman yüklü kamyon dereye uçtu: 1 yaralı

kaza olan alandan görüntü

Acil Servis Hastane Jandarma 112 Acil Servis Direksiyon 

-kamyondan detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde D140 Nallıhan Mudurnu karayolunda saman yüklü kamyon devrildi. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan Mudurnu D140 karayolunda Çiller Mahallesi yakınlarında seyreden 48 ACB 445 plakalı saman yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Olayı görenlerin 112 acil servis ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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