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Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi

Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi

Ekiplerin yangına müdahalesi

Yangın Ormanlı Altın Yangına Müdahale Ormanlık Alanda Yangın 

-Sogutma çalışmalarından görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti çevresinde geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi. Nallıhan Kuş Cenneti’nde geçtiğimiz günlerde çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine Kuş Cenneti bölgesine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun çalışması sonucu yangın tekrar çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tekrar çıkmaması için ekipler soğutma işlemlerine devam ediyor.
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