Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın

-Ekiplerden detay



( ANKARA -EK2) ANKARA



- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı.Nallıhan Kuş Cenneti çevresinde bulunan Akçabayır mevkisinde ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etmeye başladı.

Yangın hala devam ederken ekiplerin müdahalesi sürüyor.(DCY

