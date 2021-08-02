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Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın

Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın

Yanan alandan detay

Yangın Ormanlı Ormanlık Alanda Yangın 

-Ekiplerden detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Nallıhan Kuş Cenneti çevresinde bulunan Akçabayır mevkisinde ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etmeye başladı.
Yangın hala devam ederken ekiplerin müdahalesi sürüyor.(DCY
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