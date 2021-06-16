Nallıhan'da yavru ceylan köpeklerin elinden son anda kurtarıldı

-- Köylülerin olayı anlatması4



( ANKARA ) - ANKARA



- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emremsultan köyünde bir ceylan köpeklerin elinden köy halkı tarafından yaralı şekilde kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Emremsultan köyünde bir ses duyarak evinden dışarı çıkan Rahime Demir yavru ceylana saldıran köpekleri gördü. Yavru ceylanı köpeklerin elinden kurtarmak için Recep Demir ve Turan Güneş isimli vatandaşlara haber vermesi ile yavru ceylanı köpeklerin elinden öldürülmeden son anda kurtardılar. Köy muhtarı Halil Gürkan'ın girişimleri ile hemen Milli Parklar Şefliği ekiplerine haber vererek olay yerine gelen görevliler tarafından koruma altına alındı. Köpeklerin elinden kurtarılan yavru ceylan telefon kameralarına yansıdı. (DCY-BC -

