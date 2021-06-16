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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Nallıhan'da yavru ceylan köpeklerin elinden son anda kurtarıldı

Nallıhan'da yavru ceylan köpeklerin elinden son anda kurtarıldı

-Ceylanın görüntüsü

Yavru Ceylan A Haber Köpek Kamera 

-- Köylülerin olayı anlatması4

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emremsultan köyünde bir ceylan köpeklerin elinden köy halkı tarafından yaralı şekilde kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Emremsultan köyünde bir ses duyarak evinden dışarı çıkan Rahime Demir yavru ceylana saldıran köpekleri gördü. Yavru ceylanı köpeklerin elinden kurtarmak için Recep Demir ve Turan Güneş isimli vatandaşlara haber vermesi ile yavru ceylanı köpeklerin elinden öldürülmeden son anda kurtardılar. Köy muhtarı Halil Gürkan'ın girişimleri ile hemen Milli Parklar Şefliği ekiplerine haber vererek olay yerine gelen görevliler tarafından koruma altına alındı. Köpeklerin elinden kurtarılan yavru ceylan telefon kameralarına yansıdı. (DCY-BC -
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