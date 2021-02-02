Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Nallıhan'da tüp patladı 4 kişi yaralandı

Nallıhan'da tüp patladı 4 kişi yaralandı

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

Tüp Patlaması Polis Olay Yeri İnceleme Tüp Patladı 


- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir işyerinde tüp patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen olayda bir işyerinde bulunan bulunan tüp patladı. Patlamanın sesini duyan vatandaşlar polis ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay sırasında yoldan geçen bir araba da patlamanın etkisi ile hasar aldı. Patlamanın şiddetini anlatan vatandaşlar bomba etkisi gibi olduğunu söyledi.

Patlamanın büyüklüğü ile kapı demirleri yola fırladı. Patlama sırasında içeride bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulans ekiplerinin müdahalesi ile Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerini inceledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı