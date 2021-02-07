Nallıhan'da çıkan yangında 2 ev alev alev yandı: 1 yaralı



- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangında 2 ev kül oldu. Alınan bilgiye göre, Ankara Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Boş bir evde çıkan yangın hızlı şekilde büyüdü. Yangını gören vatandaşların itfaiye polis ve ambulans ekiplerine haber vermesi ile itfaiye ekipleri hemen olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın sırasında bir evde tüp patladı ve çevreye bomba etkisi yaptı. Tüpün patlaması ile bir itfaiye eri yaralandı. Yangın tüpün de patlamasının ardından iyice büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gelerek dört koldan müdahale etti. İtfaiye ekipleri ardından su takviyesi yapmak için Nallıhan Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tankerleri geldi. Yangının büyüklüğünü gören çevre evlerdeki vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Çıkan yangında ölen kişi olmaması teselli oldu. Olaya çevre ilçelerden ve Orman yangın ekiplerinin de yardımı ile yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahaleler sürerken soğutma çalışmalarına başlandı.



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