Nallıhan'da bir ev alevlere teslim oldu



- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Nallıhan'ın Nasuhpaşa mahallesinde bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına anında müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DKY-BC -



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