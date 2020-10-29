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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Nallıhan'da bataklığa batan 4 inek kurtarıldı

Nallıhan'da bataklığa batan 4 inek kurtarıldı

İneğin kurtarılması

( ANKARA ) ANKARA

Baraj Gölü Hayvan 


- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Karahisarkozlu mahallesinde 4 inek baraj gölünün kuruması sonucu bataklığa saplandı. Nallıhan'ın Karahisarkozlu mahallesinde İdris Dutçu ve Ahmet Vehbi Atalan'a ait 4 inek Gökçekaya Barajının bir kolu olan Karahisarkozlu gölündeki suyun çekilmesi ile göl kenarında bulunan bataklığa battı. Çamura saplanan inekler için seferberlik başladı.
Büyükşehir ekipleri, itfaiye ekipleri inekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda inekler saplandıkları çamurun içinden kurtarıldı. Olay sonrası inek sahipleri inekleri battığı yerden kurtaran Hakan Orak ve diğer ekiplere teşekkür ederken hayvan sahipleri bu konularda dikkatli olması konusunda uyarıldı.
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