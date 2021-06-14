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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Nallıhan'da arpa ve buğday hasadı başladı

Nallıhan'da arpa ve buğday hasadı başladı

Hasattan görüntü

Asad Tarım Allah 

-fotoğraflar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yılın ilk arpa ve buğday hasadı başladı.
Türkiye'de tarımın önemli merkezlerinden biri olan Nallıhan ilçesinde arpa ve buğday hasatları için biçer döverler tarlalara girmeye başladı.
Uzun senedir çiftçilik ile uğraşan Talha Özkan tarımsal alanlarda bu yılın ilk arpa ve buğday hasatlarına başladıklarını belirterek, "Rekolte geçen seneye göre çok güzel, arpa hasatlarımız tüm ilçe genelinde devam ediyor. İnşallah tüm çiftçilerimize hayırlı olur" dedi.

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