Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Nalbantoğlu kadınlarla renklendi

Nalbantoğlu kadınlarla renklendi

detaylar ve röportaj

( BURSA ) - BURSA

Ressam Sanat Eseri Köprülü Çalışan Kadın 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde eline boya fırçası alan kadınlar, hayatı ne kadar güzel renklendirdiklerini gözler önüne serdi. Bursa’da görüntü kirliliğinin önüne geçmek için trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp, cadde ve sokakları sanatla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yaya hareketliliğinin yoğun olduğu Nalbantoğlu Caddesi’ndeki duvarı sanat eserine dönüştürmek için başlatılan projeye tüm kadınlar dahil edildi. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları tarafından duvara çizilen resim, ellerine fırça alan kadınlar tarafından büyük bir özenle boyandı. Bursalı kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sıradan bir duvar elbirliğiyle adeta sanat eserine dönüştü. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin de bizzat etkinliğe katılarak fırça darbeleriyle esere renk kattı. Büyükşehir Belediyesi olarak 8 Mart nedeniyle üreten ve çalışan kadınlara yönelik birbirinden farklı programlar düzenlediklerini dile getiren Şahin, “Buradaki programda ise önceden belirlenen bir duvarda kadının dünyayı nasıl renklendirebileceği anlatılıyor. İşe giden veya caddeden geçen kadınlar uğrayarak dünyayı güzelleştirmek adına bir fırça darbesi de olsa emeklerini duvara yansıttılar. Kadınlarımız çalışmaya büyük ilgi gösterdi. Kadınlar zaten bulunduğu ortamı ve dünyayı güzelleştirir. Bu programla bunu göstermiş olduk. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bir gün değil, her gün Kadınlar günü olsun” diye konuştu.
(SA-UGR)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement