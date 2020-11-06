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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Nakliyecilerin deprem fırsatçılığına valilik ‘Dur’ dedi

Nakliyecilerin deprem fırsatçılığına valilik ‘Dur’ dedi

arşiv görüntüler

( İZMİR )- Asansör kurulumu ile bir dairenin boşaltılması : 350 TL- Asansör kurulumu ile kısmi daire boşaltılması : 175 TL İZMİR

Deprem Bild Harekete Geç Hasarlı Bina 


- İzmir’de meydana gelen büyük depremin ardından evlerini taşımak isteyen vatandaşlara yüksek fiyatlar talep eden nakliyecilerle ilgili harekete geçen İzmir Valiliği, rayiç fiyat belirledi. Valilik tarafından rayiç fiyatlara uymayan firmalara yönelik cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalarından taşınmak isteyen vatandaşlara nakliyecilerin yüksek fiyat vermesi tepkiye neden oldu. Konunun gündeme gelmesinin ardından harekete geçen İzmir Valiliği, deprem fırsatçılarına ‘dur’ dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Depremzede vatandaşlarımızın taşınmalarında kullanacakları asansör rayici belirlenmiş olup bunun dışında talepte bulunanların Valiliğimize bildirilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır” dedi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada asansör kurulumu ile bir dairenin boşaltılması 350 TL, asansör kurulumu ile kısmi daire boşaltılması ise 175 TL olarak belirlendi. Öte yandan daha önce firmaların depremi fırsata çevirerek vatandaşlardan 2 bin ile 2 bin 500 TL arası bedel istediği öğrenildi.
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