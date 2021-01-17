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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Nakliye kamyonu alev alev böyle yandı

Nakliye kamyonu alev alev böyle yandı

Kamyonun alev alev yanması

Polis Kamera Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta park halindeki nakliye kamyonu alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı. Edinilen bilgilere göre yangın sabaha karşı 01.45 sıralarında Pulur Mahallesinde meydana geldi. Açık bir otoparkta park halinde bulunan M.C.’ye ait 58 ACE 138 plakalı nakliye kamyonunun ön kısmı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Kupa kısmı tamamen yanan kamyonun söndürülmesinin ardından polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı
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