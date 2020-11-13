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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle trafiği tehlikeye soktu

Nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle trafiği tehlikeye soktu

Elektrikli bisiklet sürücüsü caddede ilerlerken cep telefonu görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Can Güvenliği Karahisar Elektrikli Bisiklet Bisiklet Cep Telefonu 


- Afyonkarahisar’da adeta nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisiklete kumaş yükleyen ve yaklaşık 5 kilometre boyunca caddede ilerleyen sürücü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerinin mal ve can güvenliğini tehlikeye attı.Afyonkarahisar kent merkezi Kurtuluş Caddesinde cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, bir elektrikli bisiklet sürücüsü hınca hınç kumaş doldurduğu bisikletiyle caddede ilerlerken can güvenliğini hiçe saydı. Trafikte ilerleyen sürücüleri de tehlikeye sokan bisiklet sürücüsü adeta bir nakliye kamyonetine çevirdiği elektrikli bisikletle 5 kilometre boyunca ilerledi.
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