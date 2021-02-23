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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Nakkaş Osman Surnâme-İ Hümayun Dijital Minyatür Sergisi Yenikapı’da

Nakkaş Osman Surnâme-İ Hümayun Dijital Minyatür Sergisi Yenikapı’da

-Sergiden detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

İletişim Sünnet Düğünü El Sanatları Sanat Tarihi Sosyal Hayat 


- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “360 Kültür Sanat” projesi kapsamında hazırlanan, “Nakkaş Osman Surnâme-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi”, 5 Mart’a kadar Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, geleneksel sanatların bilinirliğini artırmak ve yeni nesillere bu sanatları sevdirmek amacıyla yeni iletişim araçlarını ve gösterim tekniklerini kullanarak, klasik sergilerdeki alışılmış sunum tarzının dışına çıkıyor. Türk minyatür sanatının en önemli eserlerinden biri olan Nakkaş Osman’ın “Surnâme-i Hümayun” minyatürleri ile hazırlanan dijital sergi, 5 Mart’a kadar, hafta içi her gün 10.00- 18.00 saatleri arasında Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda. 52 gün süren muhteşem sünnet düğününün kitabı Surnâme-i Hümayun, üç boyutlu holografik görsellerle anlatılıyor. Nakkaş Osman Surnâme-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi üç salondan oluşuyor. Birinci salonda, 16. yüzyıl Osmanlı saray başnakkaşlarından, Nakkaş Osman ve nakkaşhane ekibi tarafından minyatürleri yapılan ve divan kâtibi İntizâmi tarafından kaleme alınan “Surnâme-i Hümayun”, hayalet tül üzerine yansıtılan üç boyutlu holografik resimlerle anlatılıyor. İkinci salonda, Doğu’nun Leonardo da Vinci’si olarak tanımlanan Nakkaş Osman’ın eserleri ve hayatından kesitler yansıtılıyor. U formunda hazırlanan üçüncü salonda ise, Surnâme-i Hümayun’da yer alan minyatürler ve hikâyeleri, video mapping yöntemiyle yansıtılıyor. Surnâme-i Hümayun, 16. yüzyıl Osmanlı toplumunun; sanatı, ekonomisi, sosyal hayatı ve kültürüne ışık tutuyor. Surnâme-i Hümayun, 1582 İstanbul’unda 52 gün 52 gece süren Sultan III. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmed’in sünnet düğününü minyatürlerle gözler önüne seriyor. 16. yüzyıl Osmanlı sanatı için bir başvuru kaynağı olan Surnâme-i Hümayun, sadece dönemin sanatını değil, ekonomisini, sosyal hayatını ve kültürünü de yansıtıyor. “Surnâme-i Hümayun” 16. yüzyıl İstanbul’unun hayat tarzına, eğlence anlayışına ışık tutan eşsiz minyatürleri ve heyecan verici hikayesiyle Osmanlı kültür ve sanat tarihi açısından benzersiz bir başyapıt. 5 Mart 2021 tarihine kadar 10:00-18:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan sergide, Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alındı. (EG-
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