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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
NAIROBI - Tarihi Safari Rallisi Kenya'da başladı

NAIROBI - Tarihi Safari Rallisi Kenya'da başladı

- Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenya tta'nın konuşması - 2021 Safari Rallisi yarışından detay görüntülerNAİROBİ (AA) - 2021 Safari Rallisi, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenya tta'nın seremonik start ile başladı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Kenya ve Afrika'ya dönüşü, finansman yetersizliği nedeniyle takvimden çıkarılmasından tam 19 yıl sonra gerçekleşti. Safari Rallisi 27 Haziran'a kadar sürecek.

Yarış Takvim 

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