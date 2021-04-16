Nail dede 3 gündür dağ taş her yerde aranıyor

- İz köpeği ile yapılan çalışmaları

- Jandarma ekipleri ve araçlarından görüntü

- Gönüllü AFAD ekiplerinden görüntü

- Gazanfer Erbay ile röportaj

- Çalışmalardan görüntü



( KARABÜK -DRONE) KARABÜK



- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde,3 gündür kayıp olan 81 yaşındaki işçi emeklisi Nail Özcan’ın bulunması için çalışma yapılırken, alan, iz takip ve arama köpeğinin yanı sıra havadan da drone ile taranıyor. Safranbolu Yeni Mahalle’de oturan 3 çocuk babası, işçi emeklisi Nail Özcan, 2 gün önce gezinti yapmak için aracıyla Aşağı Danaköy mevkiindeki ormanlık alana gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine bölgeye gelen AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Özcan’ın aracı bölgede bulundu. Ekipler, Zonguldak İl jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı iki yaşındaki İz Takip Köpeği Unsuru "Taç" ve Karabük İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma köpeği "Şimşek" ile karadan, havadan da drone destekli arama çalışmasıyla yaşlı adamı bulmaya çalışıyor. Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği üyeleri ve 16 AFAD gönüllüsü de çalışmalarda yer alıyor. Yapılan arama çalışmalarına rağmen yaşlı adamdan bir ize rastlanmazken, bölgede çalışmalar sürdürülüyor. AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, 3 gündür 81 yaşındaki Nail Özcan isimli vatandaşı bulmak için çalışma yaptıklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.



Erbay, yaşlı vatandaşın sürekli ormanlarda gezintiye çıktığını da kaydederek, “ midesinden rahatsızlığı varmış. 4 saatte bir kere yemek yemesi gerekiyormuş. Ekiplerimizle, jandarmamızla ve gönüllülerimizle birlikte bölgenin birçok yeri aranmasına rağmen dünden herhangi bir ize rastlanmadı. Aramalarımız vatandaşımızı buluncaya kadar devam edecek.’’ dedi.





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