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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Nadir görülen yaban keçileri bu kez droneye yakalandı

Nadir görülen yaban keçileri bu kez droneye yakalandı

-Yaban keçilerinin görüntüsü

( SİVAS - DRONE)- Sivas’ta doğada nadir olarak görülen yaban keçileri drone ile havadan görüntülendi SİVAS

Akalan Kamera Keçi Yaban Keçisi Trol 


- Sivas’ta doğada nadir olarak görülen yaban keçileri drone ile havadan görüntülendi Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında dağlık alanda görülen yaban keçisi sürüsü drone kamerasına yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Drone ile havadan yapılan kontroller sırasında doğada nadir görülen yaban keçileri fark edildi. Yerden de çekilen görüntülerde, yiyecek aradıkları düşünülen çok sayıdaki yaban keçisinin birlikte hareket ettiği görüldü.
(OE-GF-Y)
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