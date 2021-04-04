N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için kapatılan yollar trafiğe açıldı

-Bariyerlerin kaldırılması

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için saat 05.00’da kapatılan yollar, maratonun tamamlanmasının ardından saat 15.00 itibariyle trafiğe açıldı. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan’da geçici süreyle saat 05.00 itibariyle trafiğe kapanan yollar maratonun tamamlanmasının ardından saat 15.00 itibariyle trafiğe açıldı. Saat 05.00 itibariyle Ayvansaray Caddesi çift yönlü, Atatürk Bulvarı’ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı, Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikameti trafiğe kapatılmıştı. N Kolay İstanbul Yarı Maratonunun tamamlanmasının ardından saat 15.00 itibariyle yeniden trafiğe açıldı. (SB-YM-



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