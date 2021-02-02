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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Myanmarlı kadın spor yaparken, darbenin ilk anlarını kaydetti

- Myanmarlı kadın spor yaparken, darbenin ilk anlarını kaydetti

Khing Hnin Wai’nın spor yapması

Sosyal Medya Askeri Darbe Uluslararası Harekete Geç Askeri Konvoy 

-Askeri araçların geçişi
-detay

( NAYPYİDAW ) NAYPYİDAW

- Myanmar’da Khing Hnin Wai’nın spor yaparken farkında olmadan ülkede gerçekleştirilen darbenin ilk anlarını kaydetti.
Myanmar’da dün gerçekleştirilen askeri darbe uluslararası gündeme otururken, darbenin ilk dakikalarında kaydedilen bir görüntü geniş yankı uyandırdı. Khing Hnin Wai adlı kadın spor yaparken, ülkede gerçekleştirilen darbenin ilk görüntülerini kaydetti.
Khing Hnin Wai’nın saniye saniye kaydettiği anlarda arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntülerini görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken, Wai, daha önce de bu şekilde çekimler yaptığını dile getirdi.
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