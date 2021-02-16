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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Myanmar ordusu darbeyi reddetti: “İktidarı ele geçirmekten başka bir seçeneğimiz yoktu”

- Myanmar ordusu darbeyi reddetti: “İktidarı ele geçirmekten başka bir seçeneğimiz yoktu”

Myanmar’da ordu sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun açıklama

Olağanüstü Hal Genel Seçimler Polise Şiddet Basın Toplantısı Hükümet 

-Toplantıdan detaylar
-Sinevizyon görüntüleri
-Detay

( NAYPYİDAW ) NAYPYİDAW

- Myanmar’da darbe yapan ordunun sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, Myanmar silahlı kuvvetlerinin ülkede iktidarı ele geçirmekten başka seçeneği bulunmadığını ve bunun bir darbe olmadığını söyledi.

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan protestolar devam ederken, askeri yetkililer basın toplantısı düzenledi.
Myanmar ordu sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun iktidarı ele geçirmekten başka şansı olmadığını ifade ederek bunun bir darbe olmadığını söyledi.

Referandumla kabul edilen 2008 anayasasına bağlı kalacaklarını ifade eden Zaw Min Tun, "Hedefimiz bir seçim düzenlemek ve yönetimi kazanan partiye devretmek" dedi.
Zaw Min Tun, sivil hükümet liderlerinin tutuklanmasının haklı gerekçelerini olduğunu belirterek, eski lider Aung San Suu Kyi'nin tutukluluğunun anayasa kapsamında değerlendirileceğini kaydetti.
Yangon'daki darbe karşıtı protestolar sırasında göstericilerin polise şiddet uyguladığını belirten Zaw Min Tun, gösteriler sırasında yaralanan bir polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Myanmar ordusu, Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu NLD’nin Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen halk darbeye karşı tepki göstermek için protestolarını sürdürüyor.
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