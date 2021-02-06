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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Myanmar'ın en büyük kentinde halk darbeye karşı sokaklarda

- Myanmar'ın en büyük kentinde halk darbeye karşı sokaklarda

PROTESTO DETAY

( YANGON ) YANGON

Diktatörlük Askeri Darbe Genel Seçimler Hükümet Öğrenciler 


- Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun darbe yaparak yönetime el koymasına yönelik tepkiler sürerken, ülkenin en büyük kenti Yangon'da yaklaşık bin kişi sabah saatlerinden itibaren sokaklara dökülerek, "Kahrolsun diktatörlük" şeklinde slogan attı. Myanmar'da 8 Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yapıldığı yönündeki tartışmalarının ardından 1 Şubat'ta gerçekleştirilen askeri darbeye yönelik halk tepkisini sürdürüyor. Fabrika işçilerinin ve öğrencilerin başı çektiği protestocular, sabah saatlerinde ülkenin en büyük kenti Yangon'da bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık bin protestocu, "Askeri diktatörlük düşsün", "Kahrolsun diktatörlük" şeklinde slogan atarken, yürüyüşün engellenmesi için yüzlerce polis cadde ve sokaklara konuşlandırıldı. Ülkede 1 Şubat'ta yapılan askeri darbe sonrası Facebook'a kısıtlama getirilirken, dün de askeri rejim tarafından hizmet sağlayıcılara Twitter ve Instagram'a erişimi kesme talimatı verildi.
Açıklamada, bazı kişilerin sahte haberleri yaymak için her iki platformu da kullanmaya çalıştığı iddia edildi. Ne olmuştu Myanmar ordusu, geçtiğimiz Pazartesi günü Kasım 2020'deki genel seçimlerde, Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Bazı generaller, Suu Kyi ve onlarca hükümet yetkilisi gözaltına alırken, darbeye ABD, Türkiye ve diğer Batılı ülkelerden peş peşe kınama mesajları gelmişti.
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