-göz yaşartıcı bombaların kullanıldığı anlar

-güvenlik güçlerinin müdahalesinden detaylar



( YANGON ) - Myanmar'da protestoculara gerçek mermiyle müdahale: 4 yaralı- Göz yaşartıcı bombalar ortalığı savaş alanına çevirdi YANGON



- Myanmar'da devam eden darbe karşıtı protestolarda Yangon kentinde polisin protestoculara ateş açması sonucu 4 kişi yaralanırken, göz yaşartıcı bombalar ortalığı savaş alanına çevirdi. Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin ateş açarak dağıtmaya çalıştığı gösterilerde kan akmaya devam ederken, protestocular geri adım atmıyor. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanlarının Myanmar'daki siyasi krize yönelik toplanması beklenirken, ülkede protestoculara yönelik şiddet devam etti. Yangon'da farklı noktalarda bir araya gelen protestocular yollara barikat kurdu. Güvenlik güçleri ise protestocuları dağıtmak isterken göz yaşartıcı bomba ve mermi kullanmaya devam etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlarda 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Protestolardaki bir öğretmen güvenlik güçlerine yönelik, "Savaş bölgesinde gibi davranıyorlardı" ifadelerini kullanarak, gerçek mermi ile yaralanan 4 kişinin yanı sıra plastik mermiyle de çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Ne olmuştu? Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuş, Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Darbenin ardından 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen darbeye tepki gösteren halk protestolarını sürdürürken, ülkede bağımsız bir gözlemci oluşumu olan Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği, protestolarda şu ana kadar binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ise 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu ülke genelinde en az 18 kişinin öldüğünü bildirmişti.



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