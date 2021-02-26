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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Myanmar'da protestoculara ateş açıldı

- Myanmar'da protestoculara ateş açıldı

protestoculardan detay

El Bombası Protesto Güvenlik Güçleri Hükümet Kaçış 

-ateş açıldığı anlar
-protestocuların kaçışması
-farklı noktadaki protestodan detay

( YANGON ) YANGON

- Myanmar'ın Yangon kentinde darbe karşıtı gösterilerini sürdüren protestoculara güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde başlayan kitlesel protestolar kararlılıkla sürdürülüyor. Ülkenin en büyük kenti Yangon'da gerçekleştirilen darbe karşıtı gösterileri dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açtığı bildirildi.
Kameraya yansıyan görüntülerde, protesto sırasında silah sesi duyulduğu, büyük panik yaşayan protestocuların can havliyle kaçtığı görülüyor. Çoğunluğu gençlerden oluşan yüzlerce kişi daha sonra farklı noktada protesto için bir araya geldi. Protestoculardan 21 yaşındaki Nyein Chan Sithu gösteriler hakkında, "Bu geleceğimiz için çok önemli. İnsanlara saygılı davranan bir hükümet istiyoruz. Benim neslim bir cunta ile savaşan son nesil olacak" ifadelerini kullandı. Güvenlik güçleri daha sonra protestocuları dağıtmak için sersemletici el bombası kullanırken, aralarında Japon bir gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyuruldu. General Min Aung Hlaing, güvenlik güçlerinin protestolara müdahale ederken asgari güç kullandığını savunmasına rağmen şu ana kadar ülke genelindeki protestolarda en az 3 kişi hayatını kaybetti.
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