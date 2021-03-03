- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü

-Protestolardan görüntüler

-Polis müdahalesinden görüntüler



( YANGON ) YANGON



- Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu Sagaing kentinde 4, Mandalay’de ise 2 kişi hayatını kaybetti. Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolar devam ederken, şiddet olaylarına dönüşen protestolarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilerde polis, protestoculara ateş açtı. Sagaing kentindeki gösterilerde 4, Mandalay’de ise 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, Mandalay’de hayatını kaybeden 2 protestocudan birinin göğsünden, diğerinin ise kafasından vurulduğunu açıkladı.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Güvenlik güçleri, protestoculara yönelik şiddet eylemlerini sürdürürken, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı bomba ve mermi kullandı. Sokaklar bir kez daha savaş alanına döndü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu ülke genelinde en az 18 kişinin öldüğünü bildirmişti. Askeri darbe sonrası başlayan protestolarda bugüne kadar en az 850 kişi ise gözaltına alınmıştı. Ne olmuştu? Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.



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