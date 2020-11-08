- Myanmar'da halk sandık başında



- Myanmar'da askeri yönetimin ardından ikinci seçimler için halk, sandık başında uzun kuyruklar oluşturdu. Myanmar'da ülke genelinde 37 milyondan fazla seçmen, askeri yönetimin ardından ikinci seçimler için bugün sandık başına gitti. Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında toplam 42 bin 47 sandık merkezi yerel saatle 06.00'da açıldı. Saat 16.00'ya kadar oy verme işleminin devam edeceği ülkede halk, oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Myanmar Seçim Komisyonu'na göre 87 siyasi partiden ve 260 bağımsız aday dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin aday, bin 117 milletvekili sandalyesi için yarışıyor. Seçimlerde Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin lideri olduğu Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) ve ordu destekli Dayanışma ve Kalkınma Birliği Partisi (USDP) öne çıkıyor. İki meclisli sistemle yönetilen Myanmar'da Senato 224, Temsilciler Meclisi de 440 üyeden oluşuyor. Senatörlerden 56'sını, milletvekillerinden 110'unu ordu atarken, toplam 322 sandalyeye ulaşan taraf hükümet kuracak çoğunluğu oluşturuyor. NLD partisi, 8 Kasım 2015'teki son genel seçimlerde meclis sandalyelerinin mutlak çoğunluğunu kazanarak 2016'dan beri hükümeti yönetiyor.



loading...