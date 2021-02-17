Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Myanmar'da darbeye karşıtı protestolar geniş katılımlarla sürüyor

- Myanmar'da darbeye karşıtı protestolar geniş katılımlarla sürüyor

Yangon kentinden detaylar

Olağanüstü Hal Güvenlik Güçleri Askeri Yönetim Sivil İtaatsizlik Sağlık Çalışanları 

-yürüyüşten detay
-kalabalıktan detay

( YANGON ) YANGON

- Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından başlatılan protestolar aralıksız devam ediyor. Başta Yangon olmak üzere diğer kentlerde düzenlenen yürüyüşlerde Aung San Suu Kyi'nin serbest bırakılması ve demokrasi çağrısı yapıldı. Myanmar’da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından darbe karşıtları protestolarını sürdürüyor. Ülke genelinde kitlesel protestolar devam ederken, ülkenin en büyük kenti Yangon'da binlerce kişi sokaklarda darbeye karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Bir grup, motor arızasını gerekçe göstererek araçlarını grup halinde yola park ederek güvenlik güçlerini engellemeye çalıştı. Kentin farklı noktalarında birçok grup gerçekleştirdikleri yürüyüşte, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'nin serbest bırakılması ve demokrasi çağrısında bulundu. Başkent Naypyitaw'da da özel banka çalışanları ve mühendisler başta olmak üzere binlerce gösterici, aynı taleplerle sloganlar atarak yürüdü. Mandalay'da da protestocular, Pazartesi günü güvenlik güçlerinin bin civarındaki göstericiye silah doğrulttuğu belirtilen sokaklarda yürüdü. Yerel kaynaklar, polisin kalabalığa karşı plastik mermi kullandığını ve birkaç kişinin yaralandığını belirtti.
Myanmar'da sivil itaatsizlik hareketinin parçası olarak organize edilen yürüyüşlere öncülük eden sağlık çalışanlarına birçok memur da destek veriyor. Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamada, darbeden bu yana çoğu gece baskınlarında olmak üzere 450'den fazla tutuklama yapıldığı bildirildi.
Tutuklananlar arasında Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) üst düzey yöneticileri de bulunuyor. Protestoculardan Çin'e suçlama Myanmar'daki askeri darbeye ABD, Türkiye, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden peş peşe kınama mesajları gelirken, Çin şu ana kadar darbeyi kınamadı. Bazı protestocular, uzun süredir Myanmar'ın ana silah tedarikçisi ve ülkede büyük yatırımları olan Pekin yönetimini cuntayı desteklemekle suçluyor. Dün Çin Büyükelçisi Chen Hai ise yaptığı paylaşımda, Pekin'in protestocular ve ordunun diyalog yoluyla aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilmelerini dilediğini belirterek, "Myanmar'daki mevcut gelişme, kesinlikle Çin'in görmek istediği şey değil" ifadelerini kullanmıştı. Chen ayrıca, Çin'in Myanmar'a interneti kontrol etmesi için yardım ettiği ve Çinli askerlerin Myanmar sokaklarında boy gösterdiği yönündeki iddiaları da yalanlamıştı. Ne olmuştu? Myanmar'da 49 yıllık askeri yönetimin ardından Kasım 2020'de ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Myanmar ordusu, geçtiğimiz 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı