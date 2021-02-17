- Myanmar'da darbeye karşıtı protestolar geniş katılımlarla sürüyor

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( YANGON ) YANGON



- Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından başlatılan protestolar aralıksız devam ediyor. Başta Yangon olmak üzere diğer kentlerde düzenlenen yürüyüşlerde Aung San Suu Kyi'nin serbest bırakılması ve demokrasi çağrısı yapıldı. Myanmar’da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından darbe karşıtları protestolarını sürdürüyor. Ülke genelinde kitlesel protestolar devam ederken, ülkenin en büyük kenti Yangon'da binlerce kişi sokaklarda darbeye karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Bir grup, motor arızasını gerekçe göstererek araçlarını grup halinde yola park ederek güvenlik güçlerini engellemeye çalıştı. Kentin farklı noktalarında birçok grup gerçekleştirdikleri yürüyüşte, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'nin serbest bırakılması ve demokrasi çağrısında bulundu. Başkent Naypyitaw'da da özel banka çalışanları ve mühendisler başta olmak üzere binlerce gösterici, aynı taleplerle sloganlar atarak yürüdü. Mandalay'da da protestocular, Pazartesi günü güvenlik güçlerinin bin civarındaki göstericiye silah doğrulttuğu belirtilen sokaklarda yürüdü. Yerel kaynaklar, polisin kalabalığa karşı plastik mermi kullandığını ve birkaç kişinin yaralandığını belirtti.

Myanmar'da sivil itaatsizlik hareketinin parçası olarak organize edilen yürüyüşlere öncülük eden sağlık çalışanlarına birçok memur da destek veriyor. Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamada, darbeden bu yana çoğu gece baskınlarında olmak üzere 450'den fazla tutuklama yapıldığı bildirildi.

Tutuklananlar arasında Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) üst düzey yöneticileri de bulunuyor. Protestoculardan Çin'e suçlama Myanmar'daki askeri darbeye ABD, Türkiye, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden peş peşe kınama mesajları gelirken, Çin şu ana kadar darbeyi kınamadı. Bazı protestocular, uzun süredir Myanmar'ın ana silah tedarikçisi ve ülkede büyük yatırımları olan Pekin yönetimini cuntayı desteklemekle suçluyor. Dün Çin Büyükelçisi Chen Hai ise yaptığı paylaşımda, Pekin'in protestocular ve ordunun diyalog yoluyla aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilmelerini dilediğini belirterek, "Myanmar'daki mevcut gelişme, kesinlikle Çin'in görmek istediği şey değil" ifadelerini kullanmıştı. Chen ayrıca, Çin'in Myanmar'a interneti kontrol etmesi için yardım ettiği ve Çinli askerlerin Myanmar sokaklarında boy gösterdiği yönündeki iddiaları da yalanlamıştı. Ne olmuştu? Myanmar'da 49 yıllık askeri yönetimin ardından Kasım 2020'de ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Myanmar ordusu, geçtiğimiz 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.



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