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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Myanmar’da Askeri Darbe Karşıtı Protestolarda 27 Kişiye Gözaltı - Protestocular, Yasaklara Ve Polisin Tazyikli Su Müdahalelerine Rağmen Tekrar Sokaklarda

- Myanmar’da Askeri Darbe Karşıtı Protestolarda 27 Kişiye Gözaltı - Protestocular, Yasaklara Ve Polisin Tazyikli Su Müdahalelerine Rağmen Tekrar Sokaklarda

Myanmar'daki darbe karşıtı protestolardan görüntüler

Diktatörlük Siyasi Tutuklu Olağanüstü Hal Genel Seçimler Askeri Yönetim 

-Polisin tazyikli su kullanması
-Protestocuların yürüyüşü

( NAYPYİDAW ) - Myanmar’da askeri darbe karşıtı protestolarda 27 kişiye gözaltı- Protestocular, yasaklara ve polisin tazyikli su müdahalelerine rağmen tekrar sokaklarda NAYPYİDAW

- Myanmar’da askeri darbe karşıtı protestocular, askeri yönetimin getirdiği yasaklara ve polisin tazyikli su ile müdahalelerine aldırmadan sürdürdüğü gösterilerde 27 kişi gözaltına alındı. Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta darbe yaparak yönetime el koymasına yönelik tepkiler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde darbe karşıtı ilk kitlesel protestolar, Yangon ve Naypyidaw kentlerinde gerçekleştirilmişti. Güvenlik güçleri, protestoculara tazyikli su ile müdahale etmişti. Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı protestoların ülkeye yayılması üzerine ülkede büyük toplantıları yasaklayarak, Yangon ve Mandalay’da olağanüstü hal ilan etmişti. Mandalay'da darbe karşıtları, yasaklara ve polisin tazyikli su ile müdahalelerine aldırmadan tekrar sokaklara dökülerek, "Askeri diktatörlük istemiyoruz, demokrasi istiyoruz" sloganları eşliğinde gösterilere devam etti. Yerel basına yansıyan haberlere göre, Mandalay kentinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu en az 27 protestocu gözaltına alındı. “Savaşmaya devam edeceğiz” Ülkede geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden siyasi kriz, neredeyse yarım asırlık askeri yönetimin anılarını canlandırdı. Yangon sakinlerinden Khin Min Soe, "Darbe, yemek yerken, çalışırken ve hatta dinlenirken bile aklımızda. Darbeyi tekrar yaşamak bizi hayal kırıklığına uğrattı, çok üzgünüz" dedi.
Aktivist Maung Saungkha ise siyasi tutukluların serbest bırakılması ve diktatörlüğün tamamen sona ermesi için “savaşmaya devam edeceklerini” söyledi.

Myanmar'da 49 yıllık askeri yönetiminin ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Myanmar ordusu, geçtiğimiz pazartesi günü Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu.
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