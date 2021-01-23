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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Bina önündeki polis araçları

Sağlık Ekibi Müzik Öğretmeni Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri Çağrı Merkezi 

-Yeğin'in oturduğu daire
-Cenaze aracı
-Yeğin'in cenazesinin cenaze aracına taşınması
-Yeğin'in fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da tek başına yaşayan müzik öğretmeni, kendisinden haber alamayan kızı tarafından evinde ölü bulundu. Olay, Başakşehir Mahallesinde 2’nci TOKİ Konutları B1/07 Blok’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müzik öğretmeni olan babası 50 yaşındaki Sefa Yeğin'den bir süredir haber alamayan kızı evine bakmaya gitti. Uzun süre çaldığı kapı açılmayınca yedek anahtarla içeri giren kızı, babasını evin oturma odasında hareketsiz şekilde buldu. Bunun üzerine durumun 112 çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrol sonrasında Sefa Yeğin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlamadı. Yeğin'in cenazesi daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi duyarak gelen Yeğin’in öğretmen arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadılar. Karaman Güzel Sanatlar Lisesi’nde ‘Yaylı çalgılar’ öğretmeni olan Yeğin’in kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.
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