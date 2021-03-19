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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Müzik marketi kurşunlayan 2 zanlı yakalandı

Müzik marketi kurşunlayan 2 zanlı yakalandı

ARŞİV-

( ÇORUM )- Saldırı anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti ÇORUM

Market Akalan Kamera Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Çorum'un Sungurlu ilçesinde Salı günü bir iş yerini kurşunlayan 2 zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, 16 Mart'ta meydana geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde gece saatlerinde otomobil ile iş yerinin önüne gelen zanlılar, müzik markete pompalı tüfek ve tabanca ile peş peşe ateş ettikten sonra, geldikleri otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşmıştı. Olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu her iki zanlı M.Ş ve M.S.A kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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