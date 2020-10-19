Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Müziğin ritmine kendini kaptırıp dans eden bisikletli güldürdü

Müziğin ritmine kendini kaptırıp dans eden bisikletli güldürdü

Araç içinden bisiklet sürücüsünün dans eder halleri

( ADANA ) ADANA

Kamera Ali Gören Bisiklet Cep Telefonu 


- Adana'da dinlediği müziğin ritmine kendini kaptırarak dans eden bisikletli yine ortaya çıktı.Adana-Kozan karayolundaki bisiklet sürücüsünün kendinden geçip müziğe kaptırmış hali görenleri güldürdü.Karayolunda kulaklığını takarak çevredeki sürücülere aldırmadan ilerleyen bisiklet sürücü dinlediği müzik eşliğinde dans ediyor. Dans yaparak çevresine aldırmadan ilerleyen bisiklet sürücüsü yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı