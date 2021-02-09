Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Muz kolileri içerisindeki 51 kilo esrarı Narkotik köpeği Cessi yakaladı

Muz kolileri içerisindeki 51 kilo esrarı Narkotik köpeği Cessi yakaladı

köpek ararken görüntü

Uyuşturucu Köpek Yolcu Taşımacılığı Uyuşturucu Madde 

-ekipler maddeyi bulurken görüntü
-uyuşturucu maddelerden fotoğraflar
-görüntü Tünele klasörüne geçiliyor
-55 saniye

( NİĞDE ) - NİĞDE

- Niğde’de muz kolileri içerisinde 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü Eminlik Otoyol Gişelerde durdurdu. Narkotik Madde Arama Köpeği Cessi otobüsün bagajında muz kolisine tepki verdi. Yapılan aramalarda 6 adet muz kolisinin üst kısmına uyuşturucu maddenin kokusunu önlemek adına balık konulduğu, balıkların altında ise 9 adet streç filmle silindir, dikdörtgen ve kare şekline getirilmiş paketler içerisinde plaka halinde 51 kilo 950 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili yapılan çalışmalarda, otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Ö.B. isimli şahsın ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgisi olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili S.O, M.Ş. V.Ö. ve yabancı uyruklu Ö.B gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden yabancı uyruklu Ö.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YE-AÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı