Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada

Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada

Şahsın binaya girişi

Mutfak Tüpü Adli Kontrol Zeytinyağı Bisiklet Hırsız 

-Mutfak tüpüyle berber binadan çıkışı
-Şahsın bisikletle keşif yapması
-Zeytinyağını çalma anı
-Bisikletle olay yerinden uzaklaşması
-Motosikletin çalındığı anlar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de bir apartmanın bodrum katından mutfak tüpü çalan hırsızlık şüphelisi şahıs ile apartmanın giriş katından bisiklet ve işyerinden zeytinyağı çalan şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de farklı zamanlarda meydana gelen mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şahısların yakalanması için hırsızlık olayının meydana geldiği alandaki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, apartmanın bodrum katından mutfak tüpünü çalan şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı olan H.K. (25) ile apartmanın girişinden bisikletle bir iş yerinden zeytinyağı çalan şahsın B.K. (39) olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından hırsızlık şüphelisi şahsılar ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K ve B.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement