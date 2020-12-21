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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Mutfak tüpü patladı, gecekondu alev alev yandı

Mutfak tüpü patladı, gecekondu alev alev yandı

- Yangın anından görüntüler

Gecekondu Bild 

- -İtfaiye ekibinin müdahalesi
- -Detaylar

( İSTANBUL )- Mutfak tüpleri ortalığı savaş alanına döndürdü, İSTANBUL

- Arnavutköy’de gece saatlerinde bir gecekonduda yangın meydana geldi. Gecekondudaki mutfak tüplerinin patlaması ortalığı savaş alanına çevirirken alev alev yanan gecekondudan geriye külleri kaldı. Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesinde gece saatlerinde bir seranın yanında bulunan ve sera güvenliklerinin konakladığı gecekonduda yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan henüz nedeni bilinmeyen yangında evin içerisinde patlayan mutfak tüpleri ortalığı savaş alanına döndürdü. Mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gecekondu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda söndürebildiği gecekondudan geriye sadece külleri kaldı. (BT-HK-
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