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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Mutfak tüplerine zulalanmış 105 kilo eroin ele geçirildi

- Mutfak tüplerine zulalanmış 105 kilo eroin ele geçirildi

Araçta arama yapılması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri 

-Köpeğin tepki vermesi
-Tüplerin açılması
-Tüpün içerisindeki eroinin bulunması
-Eroinin sergilenmesi
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-görüntüler van klasörüne atılıyor

( VAN ) VAN

- Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda mutfak tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette 105 kilogram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gürpınar ilçesi bir tüp dağıtım kamyonetinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada, mutfak tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette 202 paket halinde toplam 105 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak K.T. isimli şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi. (MSA-Y)
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