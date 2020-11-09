Mutfak tüplerinde 105 kilogram eroin ele geçirildi - VAN
- Tüp dağıtım kamyonunda narkotik köpeği ile arama - Tüplerin içinden çıkan eroin Van 'da mutfak tüplerinde 105 kilogram eroin ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde bir tüp dağıtım kamyonunda 105 kilogram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe çıkışındaki uygulama noktasında durdurdukları tüp yüklü kamyonda arama yaptı.Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonda bulunan 7 mutfak tüpüne gizlenmiş 202 paket halinde 105 kilogram eroin bulundu.Gözaltına alınan şüpheli K.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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