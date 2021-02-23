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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Mutasyonlu virüs Bozüyük’e sıçradı

Mutasyonlu virüs Bozüyük’e sıçradı

Polislerin nöbet tutma görüntüsü

Hastalık Karantina Nadan Şehirler Arası Yolculuk Irak 

-Hastaların bulunduğu binadan görüntü
-Detay

( BİLECİK ) -- Bozüyük’te 6 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 6 hasta, mutasyonlu virüs taşıdığı gerekçesiyle karantinaya alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinde izole edilen hastaların tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca ekiplerin, hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi. Mutasyonlu virüs taşıdığı tespit edilen hastalardan bazılarının şehirler arası yolculuk gerçekleştirdiği bazılarının ise ilçeden hiç ayrılmadıkları halde mutasyonlu virüs bulaşıyla karşı karşıya kaldıkları öğrenildi. Yetkililer, vatandaşların hastalık bitiyor düşüncesiyle rehavete kapılmamaları gerektiğini belirtirken tedbiri elden bırakmamaları konusunda da uyarıda bulundular. Diğer taraftan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastaların bulunduğu evlerde 24 saat aralıksız olarak nöbet tutuyor. (İC-
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