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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Mutasyon korona virüs nedeniyle Mısır’da yeni önlemler alındı

- Mutasyon korona virüs nedeniyle Mısır’da yeni önlemler alındı

Mısır'dan detay

İngiltere Hastane Toplu Taşıma Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları 

-Mısır'da yapılan korona virüs testleri
-kapalı mağzalar

( KAHİRE ) KAHİRE

- İngiltere’de korona virüsün mutasyona uğramış yeni türünün tespit edilmesinin ardından Mısır yeni önlemler açıkladı.
İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19’un mutasyona uğramış türü tüm dünyada endişeye neden oldu. En az 40 ülke İngiltere ile uçuşlarını askıya alırken, bazı ülkeler sert önlemler almaya başladı.
Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlık personelinin tatil ve izin verilmeyeceği, virüsün bulaşmasını engellemek için pandemi hastanelerinde tıbbi hizmet veren sağlık çalışanlarının farklı hastanelerde hizmet veremeyeceği kaydedildi. Düğün, nikah, tören gibi etkinliklerin virüsün bulaşma hızını arttırabileceği dikkate alınarak toplanmalar yasaklandı. Kamu kurumlarında, toplu taşımalarda maske takılması zorunlu oldu. Mısır’da korona virüs vaka sayısı 126 bin 273’e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı7 bin 130 oldu.
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