Mut Yerköprü Şelalesi “yaz sezonunu” bekliyor

-Mut Yerköprü şelalesi levhasından görüntü

-Yerköprü şelalesi yüksekten suyun Berraklığının görüntüsü

-Yerköprüye gidiş geliş köprüsünden detaylı görüntü

-Yerköprüden uzaktan detaylı görüntü

-Yerköprü şelalesinde suyun akışından detaylı görüntü

-Yerköprü şelalesinde suyun yerle buluşması

-Yerköprü şelalesinden detaylı görüntü

-Yerköprü şelalesi ile doğadan görüntü



( MERSİN - ÖZEL)- Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, şelalenin işletmesini 5 yıllığına kiraladıklarını ve bölgede turizm faaliyetini canlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi MERSİN



- Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce “tabiat anıtı” olarak tescillenen Mersin’in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi’nin işletmeciliğini Mut Belediyesi 5 yıllığına kiraladı. Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, bölgede turizm faaliyetini canlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



İlçe merkezine 35 kilometre uzaklığındaki şelale, yeşilliklere bürünen çevresiyle, yaklaşık 30 metreden akan suyu, gölü, su tüneli, doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsüyle doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. 2001 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce “Tabiat anıtı” olarak tescillenen şelale, iki ayrı seyir terasıyla vatandaşları doğal güzellikleriyle izleme imkanı sunuyor. Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, artık şelalenin sorumluluğunu Mut Belediyesi olarak kendilerine geçtiğini, 5 yıl kiralayarak Mut Belediyesi sorumluluğu altına alındığın ifade ederek, tüm vatandaşları burayı görmeye davet etti. Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Yerköprü Mut için, Mersin ve Türkiye için en büyük kaynaklardan birisi. İnsan doğayla alakalı güzel bir ortam görmek istiyorsa zaten mutlaka Yerköprü'yü gezmek zorunda. Yerköprüyle ilgili Milli parklar, Orman dairesi ve Valiliğin çok büyük yatırımları da var. İnsanların çok rahat gezip dolaşıp ve doğayla iç içe harika bir şelale izleminde gezip görebileceği bir yer. Biz bunun için Mut’un şanslı olacağını düşünüyoruz ve sadece Mersin değil tüm Türkiye’yi burayı gezmeye davet ediyoruz” dedi.

Yeşil ve maviyi buluşturan doğal güzellikleriyle son yıllarda turistlerin uğrak noktası olan Yer Köprü Şelalesi, eski günlere dönmek için yaz sezonunun açılmasını ve yeni tip korona virüs Kovid-19 salgınının son bulmasını bekliyor. Tabiat anıtı olarak tescil edilen ve Ermenek çayı üzerinde yer alan Yerköprü Şelalesi'ni gezginciler, doğa harikası olarak yorumluyor. Mut ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki şelaleyle ilgili uzmanların yaptığı araştırmada, 110 milyon yıl önce kretose yaşlı kireç taşlarının faydalanması sonucunda çok dar bir kaynak suyun varlığıyla ortaya çıktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelalenin, kendisini oluşturan 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve tabanı göl olan su tünelinin içerisindeyse doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsü yer alıyor. En etkili yerlerden biri olan ve köprü görevini gören mağaranın Gezende Barajı'ndan gelen suyla beslenmesi ve kayanın dibindeki gözden çıkan suyun birleşme yerindeki hareketlilik beraberinde serinliği getirirken, suyun düştüğü noktada da oluşan gökkuşağı izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Mut ilçesine 35 kilometre mesafede, 30 metreden dökülen şelale, yerli ve yabancı turistlerin ve doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını cezbediyor, özellikle yaz sezonlarında dolup taşıyor. Manzarasıyla adeta fotoğrafçıların doğal stüdyosunu andıran Yerköprü Şelalesi'nde bugünlerde salgın sessizliği yaşanıyor. Şelale, salgının sona erdiği, güzel havaların yaşanacağı bahar ve yaz günlerini bekliyor. Yerköprü Şelalesi'ni turizme kazandırmak için Mut Belediyesi olarak önemli çalışmalar yaptığını anımsatan Şeker, “Burada Mut Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yakında buralara daha fazla değer katılacak ve daha da güzelleşecek” dedi.

Yaz ayının gelmesiyle birlikte ziyaretçiler için her imkan sağlanacağını söyleyen Başkan Şeker, Belediyemiz doğanın korunması için gerekli tedbirleri alıyor” ifadelerini kullandı. (HSÇ-



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