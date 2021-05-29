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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUSUL - Irak'ta 'Kitap Kaldırımı' etkinliği

MUSUL - Irak'ta 'Kitap Kaldırımı' etkinliği

MUSUL - Irak'ta "Kitap Kaldırımı" etkinliği - Musul Üniversitesi Kampüsü yakınında yol kenarına kurulan stantlar - Etkinliğe gelen Iraklı vatandaşların ilgisiMUSUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Irak'ın ikinci büyük kenti Musul , 9 Temmuz 2017'de kurtarıldı. Kent sakinleri işgal ve savaşın bıraktığı izleri silmek için hala çabalıyor. Kitap okumaya teşvik etmek ve savaşın izlerini unutturmak için çalışan Musul lu gençler, Musul Üniversitesi Kampüsü yakınında yol kenarına kurdukları stantlar ile "Kitap Kaldırımı" adlı bir etkinlik düzenledi.
Cuma günleri düzenlenen etkinlikte satışa sunulan kitap ve dergiler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Uttu Irak 

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