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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Müşteriden taksiciye meydan dayağı.. O anlar kamerada

Müşteriden taksiciye meydan dayağı.. O anlar kamerada

Olay anı

Meydan Dayağı Polis Merkezi Güvenlik Önlemi Özel Hareket Polis Ekipleri 

-Saldırganların taksiciyi darp etmeleri
-Havaya ateş açılması
-Polis ekiplerinin gelişi
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) - Taksiciye bıçak ve silah çektiler, yetmedi havaya ateş açtılar- Taksiciyle müşteri arasındaki kavga anı kamerada İSTANBUL

- Esenyurt’ta müşteri ile taksici arasında çıkan kavgada, müşteri taksiciye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganlardan biri havaya ateş açarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Olay, 19.30 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taksiciyle müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araçtan indirilen taksici tekme tokat darp edildi. Kavgayı gören müşterinin bir yakını ise silahla olay yerine gelerek çevrede bulunan vatandaşları yaklaşmamaları yönünde tehditler savurdu. Bıçak ve silah çekerek taksiciyi darp eden şahıslardan biri elindeki silahla havaya ateş açtı. Bu sırada bir yakını olay yerine gelerek silahla havaya ateş açan şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Özel harekat ekipleri de sevk edildi İhbar üzerine çok sayıda polis ve özel hareket ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi alırken, özel hareket ekipleri ise hazır bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yaralı taksici tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Müşterilerin taksiciye meydan dayağı kamerada Müşterilerle taksici arasında çıkan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların taksiciyi yere yatırarak darp ettiği, sonradan da bir kişinin elinde silahla gelerek çevreye tehdit savurduğu ve havaya ateş açtığı görülüyor.
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