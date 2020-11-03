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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Müşteri kılığında girdiği dükkandan cep telefonunu alıp kaçtı

Müşteri kılığında girdiği dükkandan cep telefonunu alıp kaçtı

Güvenlik kamera görüntüsünden detay

Polis Akalan Kamera Cep Telefonu 

-İş yerinde müşterilerin içerde olmasından detay
-Şahısın cep telefonu çalmasından detay
-Şahıs cep telefonu cebine koymasından detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman’da bir iş yerinde müşteri kılığına giren şahıs, cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir şahıs takı aksesuar satan iş yerine geldi. Bir süre içeride dolanan şahıs önce etrafı kolaçan etti. Çalışanların diğer müşterilerle ilgilenmesi ile müşteri kılığındaki şahıs tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Telefonu cebine koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi kaçarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. (OA-YRT
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