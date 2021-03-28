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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Müşteri hizmetleri olarak aradılar 116 bin lira kredi çektirip dolandırdılar

Müşteri hizmetleri olarak aradılar 116 bin lira kredi çektirip dolandırdılar

Zanlıların emniyetten çıkarılması

( BURSA ) BURSA

Akalan Banka Hesabı Bankacılık Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Bursa'da bir kişiyi bankanın müşteri hizmetlerinden aradıklarını belirterek sağlık poliçesini geri ödemek bahanesiyle 116 bin liralık kredi çektirip dolandıran 7 şüpheli yakalandı. Olay, 12 Ocak günü merkez Osmangazi ilçesi bulunan 39 yaşındaki müşteki İ.İ.'nin bir bankanın müşteri hizmetlerinden sağlık poliçesinin geri ödenmesi için aradıklarını belirtmesiyle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri hizmetlerinden aradıklarını belirten şüpheliler İ.İ.'yi mobil bankacılık üzerinden yönlendirerek ilk olarak 61 bin sonrasında 55 bin lira kredi çektirdi. Çekilen krediyi yine aynı yöntemle kredinin İ.İ.'nin hesabında kaldığında vergi kesintisi yapılacağını belirten şüpheliler 116 bin lirayı kendi vermiş oldukları IBAN numarasından hesaplarına aktardı. Durumu sonradan fark eden müşteki hemen polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kendi üzerlerine çok sayıda banka hesabı açarak komisyon karşılığı bunu kullandıran hesap sahipleri; K.U. (21), M.Y. (20), T.N.Y. (21), B.E.İ. (21), S.K. (22), B.T. (21), K.İ. (30) isimli 7 şüpheliyi yakalamayı başardı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise, suçta kullanılan cep telefonu, bilgisayar ve elektronik malzemelere el konulurken şüpheliler adliyeye sevk edildi. (HG-
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