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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Müstakil evin tandır odasında çıkan yangın korkuttu

Müstakil evin tandır odasında çıkan yangın korkuttu

İtfaiye ekiplerinin yangın yerine gelişi

Uttu Yangın Yeri Müstakil Ev Yangına Müdahale Trol 

-Ekiplerin yangına müdahalesi
-Yangın yerindeki itfaiye araçları
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da yabancı uyruklu ailenin oturduğu müstakil evin tandır odasında çıkan yangın korkuttu. Yangın, İmaret Mahallesi 187 Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil evin tandır odasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tandırdan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tandırın bulunduğu alan kullanılamaz hal geldi. Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu aile ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.
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