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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Müstakil evin çatısından düşen yaşlı adam yaralandı

Müstakil evin çatısından düşen yaşlı adam yaralandı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Sağlıkçı 

-Müstakil evin görüntüsü
-Yaşlı adama olay yerinde müdahale görüntüsü
-Yaşlı adamın polis ve sağlıkçılarla sedyeye alınması
-Sedyenin ambulansa taşınması
-Ambulans ve polis ekipleri görüntüsü
-Yaralı şahsın hastanede ambulanstan indirilmesi
-Yaralı şahsın sedye ile acile taşınması
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da müstakil evinin yanına kümes yapmak isterken çıktığı çatıdan düşen vatandaş dengesini kaybederek düştü. Yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay, Çiftlik Mahallesi 6314 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki İbrahim Ulu, tek katlı müstakil evinin bitişiğine tel örgüyle kümes yapmak istedi. Bunun için telleri müstakil evinin çatısına bağlamak için çatıya çıkan yaşlı adam, telleri bağladığı sırada aniden dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. polis memurları ve sağlıkçılar tarafından sedyeye alınan yaşlı adam ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın vücudunda kırıklar olduğunu belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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