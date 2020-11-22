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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Müstakil evdeki yangın paniğe neden oldu

Müstakil evdeki yangın paniğe neden oldu

Olay yerinden görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Müstakil Ev Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri müdahale
-Çatı kısmında alevlerin görüntüsü
-Yoğun dumanın görüntüsü
-İtfaiye araç görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da yabancı uyruklu şahısların kaldığı müstakil evde bilinmeyen nedenden çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Bayram Baba Mahallesi 3508 sokakta bulunan müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatı kısmı tutuşan ve yoğun dumanın sardığı yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, yarım saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.
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