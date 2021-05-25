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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Müstakil evde yangın paniği

Müstakil evde yangın paniği

OLAY YERİNDEN DETAY

Polis Yangın Paniği Polis Ekipleri Müstakil Ev Trol 

-EKİPLERDEN DETAY

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da tek katlı müstakil ev yanarak kül oldu. Yangını kundaklama olarak düşünen polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen neden ile yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını kundaklama olarak düşünen polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.
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