Müstakil evde korkutan patlama 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı

( ADANA ) ( ADANA ) Adana'nın Kozan ilçesi'nde Çanaklı mahallesinde bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, ev içerisinde bulunan 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - (CNK-
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