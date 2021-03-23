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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Müstakil evde korkutan patlama 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı

Müstakil evde korkutan patlama 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı

Ekiplerden detay

Müstakil Ev Yangına Müdahale 

-Olay yerinden detay

( ADANA ) ( ADANA ) Adana'nın Kozan ilçesi'nde Çanaklı mahallesinde bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, ev içerisinde bulunan 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - (CNK-
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