Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Müstakil evde çıkan yangın mahalleliye panik yaşattı

Müstakil evde çıkan yangın mahalleliye panik yaşattı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Acil Servis Jandarma Efes 112 Acil Servis Yangına Müdahale 

-Yanan eşyalardan görüntü
-Ev sahibi Meryem Akcıl'ın gelmesi
-Olayı anlatması
-İtfaiye ve ambulans araçları
-Yanan evin uzaktan görüntüsü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Ev sahiplerinin yangın esnasında evde olduğunu zanneden komşular panik yaşadı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin içeride olduğunu düşünen mahalle sakinleri 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahalede bulunuldu. Komşulardan biri telefonla aradığı ev sahibi Meryem Akcıl'a ulaşınca mahalleli derin bir nefes aldı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın dolayısıyla evde maddi hasar oluştu. Ev sahibi Meryem Akcıl, "Gezmeye gitmiştik. Komşular aradı beni ev yanıyor diye. Dayımlar getirdi, apar topar geldik. Geldik ev böyle. Çocuklarım küçüktü, onlarla beraber gitmiştik" diyerek yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement